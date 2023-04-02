العثور على كائن فضائي ميت في بوليفيا

وكالات / سما /

في سابقة صادة للغاية، تم العثور على "كائن فضائي حقيقي" ميتًا ، لكن الجسد اختفى بالفعل في ظروف غامضة.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، وقع الحادث الغريب في بلدة هوارينا الصغيرة ، لاباز ، بوليفيا.

والغريبة ان هذه البلدة لا يعرف عنها الكثير ، حيث كانت آخر مرة تم إحصاء عدد سكانها البالغ 1300 نسمة في عام 2001.

ومع ذلك ، فقد تصدرت هذا الاكتشاف عناوين الصحف الآن بفضل مواجهة غامضة للغاية تنطوي على جسم غامض وكائن فضائي ميت.

التقط السكان المحليون صوراً لكائن خارج الأرض المزعوم يرقد في الحضيض قبل أن يختفي في ظروف غامضة في وقت سابق من هذا الشهر ، وهو ما أثار دهشتهم.

قبل ليلتين من العثور على الكائن الفضائي الميت في الحضيض ، صور السكان ضوءًا أخضر مخيفًا في سماء الليل اعتقدوا أنه مركبة فضائية غريبة.

وزعم السكان أنهم شاهدوا بعد ذلك العديد من الشخصيات وهم يركضون في الشوارع المظلمة، حيث قال القرويون إن الكائن الغامض كان صغير جدًا وقارنوها بالعفاريت.

وقالت ريتا ماركيز ، وهي من السكان المحليين ، لوسائل إخبارية محلية: "لقد كانوا كائن مصغر ، مثل الكائنات الصغيرة التي تظهر للأطفال".