حيل احترافية لإيقاف تجسس الهاتف الذكي على محادثاتك

وكالات / سما /

هل شعرت من قبل أن أحدهم يتجسس على رسائلك والمكالمات الهاتفية الخاصة بك؟ في الواقع هناك العديد من الأشخاص حول العالم الذين يقعون يوميا فريسة لقنوات الاختراق والاحتيال، فمع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العصر الحالي، أصبح من السهل لدى أي شخص يمتلك الإمكانيات المناسبة من التجسس على هاتفك، إلا أننا خلال السطور التالية نستعرض لك بعض المفاتيح التي تحميك من هجمات التجسس المتكررة.

علامات تدل على أن هاتفك مراقب

قبل أن نتطرق لبعض الأساليب التي يمكنك خلالها حماية خصوصيتك، نستعرض لك في السطور التالية طرق يمكنك خلالها التعرف ما إذا كان هناك برنامج للتجسس على هاتفك أم لا، وهي:

ملاحظة عمر البطارية الذي ينفد أسرع من المعتاد، كون متتبع الـ GPS وتسجيل المكالمات يستهلك عمر البطارية.

ارتفاع درجة حرارة الهاتف عن المعتاد.

ملاحظة ضوضاء مشوهة في المكالمات الهاتفية، إشارة إلى تسجيل المكالمات.

استغراق الهاتف لوقت طويل عند إغلاقه.

استقبال رسائل نصية غريبة تتضمن روابط غير معروفة.

حماية الهواتف المحمولة من التجسس

وفقا لما ذكر في موقع certosoftware، هناك بعض الخطوات التي عليك اتباعها لحمايتك من هجمات التجسس على هاتفك:

- تغيير الرقم السري لهاتفك: تغيير رمز المرور الخاص بك بانتظام يمنع أي شخص من النظر عبر هاتفك، وعليك أن تحصر أن يكون الرمز مكون من 6 أحرف على الأقل واستبعد التواريخ سهلة التخمين، كما يمكنك الاستعانة بأدوات الخصوصية مثل Face ID أو Touch ID على جهاز iOS.

- قم بتحديث جهازك بشكل مستمر وكذلك التطبيقات، خاصة وأن برامج التجسس تستقطب الإصدار القديم من أنظمة الأجهزة.

- استعن بأدوات مكافحة برامج التجسس لفحص أي تطبيقات غير ملائمة يمكن أن تتواجد في أماكن خفية في جهازك.

- تأكد دوما من غلق تطبيقات التتبع في Google Maps أو Apple Find My في حال عدم استخدامها.

- تحقق من الحساب الذي تم تسجيل الدخول إليه في تطبيق متصفح Google Chrome، خاصة وأن بعض المحتالين يقومون باستخدام نفس الحساب مع تغيير طفيف بالشكل الذي يساعدهم في عمليات التجسس.

- راقب دوما التطبيقات التي تستخدم موقعك أو الميكروفون أو الكاميرا.

- استعن بـ VPN كي تتمكن من تشفير حركات الاتصال بين هاتفك أو أي مورد عبر الإنترنت يصل إليه.

- قم بتفعيل ميزة المصادقة الثنائية - two-factor authentication في جميع التطبيقات بالهاتف، تمكنك بشكل قوي من حماية جهازك ضد رسائل البريد العشوائي.

- في حال تأكدت بالفعل من وجود بعض التطبيقات التي تتجسس عليك، يمكنك اللجوء للحل الأخير وهو إعادة ضبط المصنع وفيه يتم محو جميع البيانات من هاتفك وإعادته إلى الحالة التي كان عليها عندما فتحت الصندوق لأول مرة.