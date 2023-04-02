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ينتمي لحماس.. "الشاباك" يزعم اعتقال مقدسي خطط لتفيذ عملية

الأحد 02 أبريل 2023 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ينتمي لحماس.. "الشاباك" يزعم اعتقال مقدسي خطط لتفيذ عملية



القدس المحتلة / سما /

 زعم جهاز "الشاباك"، اليوم الأحد، أنه أحبط بالتعاون مع شرطة الاحتلال، عملية إطلاق نار في مدينة القدس.

وذكرت القناة 13 العبرية أنه تم اعتقال المواطن عمر عابدين (21 عامًا)، من القدس، المشتبه به بالتخطيط لتنفيذ عملية، وهو أحد نشطاء حركة "حماس".

ووفقًا لبيان مشترك بين شرطة الاحتلال وجهاز "الشاباك"، "فإن عمر كان يتواصل عبر فيسبوك مع ناشط من "حماس" في لبنان، قبل أن يتحدثا لاحقًا عبر تلغرام، وطلب منه أن ينفذ عملية إطلاق نار، ووافق على الطلب، وخطط لعملية ضد حافلة تقل شرطة الاحتلال في منطقة المسجد الأقصى".

وسيتم تقديم لائحة اتهام ضد الشاب المعتقل من قبل الإدعاء العام الإسرائيلي.

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