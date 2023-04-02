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نتنياهو يشيد بإعدام الشهيد العصيبي ويهدد الفصائل الفلسطينية وحزب الله

الأحد 02 أبريل 2023 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يشيد بإعدام الشهيد العصيبي ويهدد الفصائل الفلسطينية وحزب الله



القدس المحتلة / سما /

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بإعدام أفراد قواته للشهيد محمد العصيبي عند باب السلسلة المؤدي للمسجد الأقصى.

ووصف نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، الحادث بـ "الإرهابي"، وأن عناصر شرطته منعوا هجومًا بالمنطقة، معلنًا تأييده للشرطة الإسرائيلية بما قامت به في تلك الحادثة.

وفي سياق ما يجري بالضفة والهجمات على سوريا وغيرها، قال نتنياهو : "نحن نحارب الإرهاب بقوة، وبطريقتين إحداها بشكل مباشر وقتل العشرات واعتقال المئات منهم كما يجري في الأشهر الأخيرة، والثانية بتوجيه ضربات وجلب ثمن باهظ من كل من يدعم الإرهاب من خارج حدودنا". وفق تعبيره.

وأضاف موجهًا حديثه للفصائل الفلسطينية وحزب الله وإيران: "أنصح أعدائنا أن لا يختبرونا وأن لا يخطئوا .. فالخلاف الداخلي لن يضر بقوتنا وبعزمنا بالعمل ضدهم في كل الجبهات وأينما كانوا وفي كل وقت". وفق تعبيره.

وبشأن الوضع الداخلي، قال إن حكومته تجري حاليًا مفاوضات بهدف التوصل لاتفاق واسع بشأن الإصلاحات القضائية.

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