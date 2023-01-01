اليوم : تدريبات على ذبح "القرابين" في الأقصى

القدس المحتلة / سما /

تقيم منظمات ما يسمى "جبل الهيكل" اليوم الأحد، تدريبات للحدث السنوي على تقديم قربان "عيد البيسح" اليهودي.

وأفادت صحيفة هآرتس، أن هذه المراسم التي ستقام بالقرب من المسجد الأقصى، سيتم خلالها ذبح عنزة صغيرة وسلخها وتقديمها من أجل تدريب المستوطنين استعداداً لتقديم القربان الحقيقي في المسجد الأقصى عشية العيد.

وكان أرسل 15 حاخاماً رسالة إلى نتنياهو وبن غفير، طالبوا من خلالها السماح للمستوطنين بذبح القرابين لهذا العام في المسجد الأقصى.

وأشارت الصحيفة الى أن تم توزيع إعلانات تعرض مكافآت لمن سيتم إيقافه وهو يحاول تقديم القربان.