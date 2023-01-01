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شباب الخليل يسقط بثنائية أمام النهضة العماني

الأحد 02 أبريل 2023 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب الخليل يسقط بثنائية أمام النهضة العماني



الخليل / سما /

خسر شباب الخليل الفلسطيني أمام النهضة العماني (0-2)، على ملعب "مجمع البريمي الرياضي"، في ذهاب كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية).

وأحرز ثنائية النهضة ديمبا كمارا (13), وعمر المالكي (72)، ليضع الفريق العماني قدما في الدور الثاني لكأس الملك سلمان للأندية.

وتقام مباراة الإياب يوم 11 أبريل/نيسان المقبل، على ملعب "الحسين بن علي" في الخليل جنوب الضفة المحتلة.

ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين للمرحلة الثانية من البطولة؛ حيث يلتقي الفائز من مباراة طلائع الجيش المصري وأهلي طرابلس الليبي، على أن يتأهل الفائز للمرحلة الثالثة (دور المجموعات)، ليكون في المجموعة الثانية برفقة أندية السد القطري، والهلال السعودي، والوداد المغربي.

#النهضة العماني #شباب الخليل #البطولة العربية

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