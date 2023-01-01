شباب خانيونس قريب من ضم (3) لاعبين

غزة / سما /

بات نادي شباب خانيونس قريباً من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع (3) لاعبين جدد للانضمام لصفوف الفريق استعداداً لخوض منافسات الوسم القادم.

وذكرت مصادر صحفية أن شباب خانيونس توصل لاتفاق على ضم اللاعبين: إياد النبريص، وعدي الغلبان وشادي أبو العراج.

ويسعى شباب خانيونس لتدعيم صفوفه بمزيد من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية من أجل تقوية خطوط الفريق وضمان تحقيق نتائج جيدة تُعيد للفريق شخصيته.

وكان شباب خانيونس عانى من سوء النتائج في آخر موسمين وتجاوز أزمة خطر الهبوط في الجولات الأخيرة من المومسين الماضيين في وقت اعتمد النشامى بنسبة كبيرة على اللاعبين صغار السن بعد أن كان منافساً قوياً على الألقاب في كل موسم.