سفير أمريكا بالأردن: تصريحات سموتريتش مستفزة ومسيئة

القدس المحتلة / سما /

أكد السفير الأمريكي لدى الأردن هنري ووستر، أن سياسة واشنطن ثابتة من حيث الحفاظ على الوضع الراهن في القدس، معتبرا في الوقت ذاته أن تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "مستفزة".

وقال السفير الأمريكي في حوار مع صحيفة "الرأي" إن الولايات المتحدة متمسكة بحل الدولتين والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

ووصف ووستر العلاقات بين بلاده والأردن بأنها قديمة ومتجذرة وراسخة بدأت منذ عقود.

وشدد على حرص واشنطن على استقرار الأردن على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وعبّر عن دعم الولايات المتحدة للإصلاحات التي أطلقها الأردن خلال الفترة الأخيرة بتوجيهات ورؤية ملكية.

وقال السفير الأمريكي: "هي إصلاحات أردنية بحتة وضعت بعقول ورؤى أردنية وتحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية".

وفيما يتعلق بتصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي نفى فيها أخيرا وجود "شعب فلسطيني"، قال السفير الأمريكي إنها "مسيئة ومستفزة وغير صحيحة".