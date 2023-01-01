فيديو.. برشلونة يُحكم قبضته على الصدارة بفوز عريض على إلتشي

أحكم فريق برشلونة قبضته على صدارة الدوري الإسباني، بعدما عاد بفوز عريض من ميدان إلتشي، في ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، مساء أمس السبت، في لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.

ووسع البارسا الفارق مع الغريم التقليدي وحامل اللقب، ريال مدريد، إلى 15 نقطة بشكل مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة الريال مع بلد الوليد في الجولة ذاتها.

فريق المدرب تشافي هيرنانديز دخل في أجواء اللقاء بهدف من توقيع روبرت ليفاندوفسكي عند الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول على وقع هذا الهدف.

وعقب الاستراحة، لم يهدأ رجال تشافي ونجحوا بالفعل في تسجيل الهدف الثاني عن طريق أنسو فاتي، من تسديدة رائعة، عند الدقيقة 56، قبل أن يكرر ليفاندوفسكي زيارته للشباك بهدف ثالث في الدقيقة 66.

ولم تمر سوى 4 دقائق، حتى صنع ليفاندوفيسكي الهدف الرابع لمصلحة البارسا، والذي حمل توقيع فيران توريس هذه المرة، ليطلق الحكم كارلوس ديل سيرو جراندي صافرته في النهاية معلناً انتصار البلوجرانا برباعية بيضاء.

فوز يرفع به برشلونة رصيده للنقطة 71 في الصدارة، في حين توقف رصيد إلتشي عند 13 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الليجا.