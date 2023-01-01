فيديو.. بايرن ميونخ يحسم الكلاسيكو بإذلال دورتموند في أول ظهور لتوخيل

حسم فريق بايرن ميونخ الكلاسيكر بالفوز على بوروسيا دورتموند برباعية مقابل هدفين، مع الرأفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت، لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني، في ملعب أليانز أرينا.

وتواجد المدرب الألماني توماس توخيل في كرسي تدريب البايرن في أول مباراة له مع الفريق، بعدما تعاقدت مع الإدارة ليحل محل مواطنه جوليان ناجلسمان، الذي ترك منصبه بقرار من مجلس الإدارة في الأسبوع الماضي.

دخل البايرن المباراة بقوة ونجح في التقدم بهدف بعد مرور 13 دقيقة فقط، حمل توقيع جريجور كوبيل، حارس مرمى دورتموند، بالنيران الصديقة، قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثاني في ظرف خمس دقائق فقط.

طعم شباك دورتموند أعجب مولر، لذلك قرر تكرار زيارته للشباك، وبالفعل تمكن من فعلها بالتوقيع على الهدف الثالث في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق المحلي بثلاثية بيضاء.

وعقب الاستراحة، زاد كينجسلي كومان من متاعب أسود الفيستفاليا بتسجيل الهدف الرابع، قبل أن يقلص إيمري تشان الفارق بتسجيل الهدف الأول لدورتموند من ركلة جزاء في الدقيقة 73، قبل أن يسجل زميله دونيايل مالين هدفاً ثانياً في الدقيقة 90.

فوز يخطف به البايرن صدارة جدول ترتيب البوندسليجا، بعدما رفع نقاطه للرقم 55، ليتراجع دورتموند لخانة الوصافة بعدما توقف عداد نقاطه عند الرقم 53.