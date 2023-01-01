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غزة: وفاة طفل و3 إصابات إثر حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأحد 02 أبريل 2023 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وفاة طفل و3 إصابات إثر حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة / سما /

توفي طفل، وأصيب 3 مواطنين آخرين، إثر حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن الطفل إياس عبد الرحمن غراب (8 أعوام) سكان النصيرات بمحافظة الوسطى، توفي متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها جراء صدمه من مركبة بقيادة السائق (ع. ف)"، موضحة أنه تم توقيف سائق المركبة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وبينت إحصائية المرور، أن 5 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها 3 إصابات واحدة بجروح متوسطة، واثنتين بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بمركبتين ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

#غزة #حوادث السير #شرطة المرور

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