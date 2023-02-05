يقترب من الشهرين: الشيخ خضر عدنان يواصل اضرابه عن الطعام

رام الله / سما /

يواصل الأسير الشيخ القائد خضر عدنان محمد موسى من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقاله التعسفي، وهو يعاني من ظروف صحية صعبة.

ويقترب الشيخ عدنان من الشهرين لمعركته البطولية، حيث يستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 57 على التوالي.

واعتقلت قوات الاحتلال ، كانت قد اعتقلت الشيخ خضر عدنان فجر الأحد 05/02/2023م الساعة 02:30 ليلًا بعد مداهمة قوات الاحتلال منزله، وأعلن عن اضرابه عن الطعام لحظة اعتقاله من منزله، رفضًا لاعتقاله التعسفي.

جدير بالذكر أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال ثلاثة عشر اعتقالًا أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في أربع إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.