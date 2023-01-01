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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 02 أبريل 2023 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، اعدام الشابين محمد برادعية قرب بيت أمر شمال الخليل، ومحمد العصيبي قرب المسجد الأقصى المبارك، وهو من قرية حورة في النقب، وإضراب شامل يعم اليوم أراضي عام الـ48.

كما أبرزت: تحذير الرئاسة من إجراءات الاحتلال التصعيدية في الأقصى، ودعوات لأوسع مشاركة في حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة والأسرى المرضى.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

استشهاد شاب من النقب في القدس وإضراب احتجاجي في أراضي ال48 اليوم

شهيد من صوريف وإصابة ثلاثة جنود دهسا قرب بيت أمر

تحذير من اقتحام بن غفير للأقصى في "عيد الفصح"

خلال الشهر الماضي: 14 مسكنا هدمها الاحتلال و28 اعتداء نفذه المستوطنون بالتجمعات البدوية

88 انتهاكا بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني الشهر الماضي

تجدد الاحتجاجات وأكثر من 170 ألف متظاهر بتل أبيب

"الحياة الجديدة":

استشهاد المحمدين برادعية والعصيبي من صوريف والنقب.. اصابات خلال مواجهات في النبي صالح وبيت أمر ومستوطنون هاجموا مركبات المواطنين جنوب نابلس

وقفات منددة بجريمة إعدام الشهيد الطبيب العصيبي وإضراب شامل داخل أراضي الـ48 اليوم

الرئاسة: نحذر الاحتلال من إجراءاته التصعيدية في الأقصى

دعوات لأوسع مشاركة في حملة اطلاق سراح الأسير وليد دقة والأسرى المرضى

تجدد الاحتجاجات في اسرائيل رفضا لإضعاف القضاء وإقامة "حرس قومي"

"الأيام":

من بلدة بيت امر وملازم أول في الأمن الوطني... استشهاد شاب قرب بيت أمر بزعم دهس وإصابة ثلاثة جنود اسرائيليين

شرطة الاحتلال تزعم: لا كاميرات مراقبة في الموقع.. هكذا أعدموا طبيب النقب الشاب قرب الأقصى.. غضب بين فلسطيني الداخل وإضراب اليوم

اسرائيل: تجدد الاحتجاجات ضد اضعاف جهاز القضاء

مستوطنون ينفذون اعتداءات جديدة واصابات قرب النبي صالح وبيت أمر

وضع شرطة نيويورك في حالة تأهب قبل مثول ترامب أمام المحكمة بعد غد

#الصحف الفلسطينية

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