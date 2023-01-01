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إضراب عام في الداخل المحتل ردا على جريمة إعدام الشهيد العصيبي

الأحد 02 أبريل 2023 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إضراب عام في الداخل المحتل ردا على جريمة إعدام الشهيد العصيبي



القدس المحتلة / سما /

شهدت البلدات العربية إضرابا عاما وشاملا، اليوم الأحد، التزاما بقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والذي اتخذته في اجتماعها الطارئ الذي عقدته، عصر أمس السبت، في قرية حورة في النقب، "ردا على جريمة اغتيال الشهيد الطبيب محمد خالد العصيبي، على يد جنود الاحتلال قبل فجر اليوم السبت، عند أبواب المسجد الأقصى المبارك".

وشمل الإضراب السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربي،  والمحال التجارية وكافة المرافق الأخرى.

ودعت اللجنة إلى تنظيم وقفات كفاحية في مختلف البلدات العربية ردا على الجريمة، إذ نظمة وقفات في عدد من البلدات العربية مساء أمس السبت، وستنظم وقفات أخرى مساء اليوم الأحد.

وقررت المتابعة تحويل جنازة الشهيد، اليوم الأحد في بلدته حورة، إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة، ضد "كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصري".

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