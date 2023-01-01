  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الثلاثاء

الأحد 02 أبريل 2023 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى الثلاثاء



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاحد، صافيا بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء، يكون الجو صافيا بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا الى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء، يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة  لتصبح ادنى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة  الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يكذِب..مصادر أمريكية وفلسطينية: إسرائيل لم تُنفِّذ بتاتًا التزاماتها بالعقبة وشرم الشيخ

قناة عبرية تكشف عن ميزانية تشكيل "الحرس الوطني" بقيادة بن غفير؟!

أغلبية الإسرائيليين يؤيدون غانتس في رئاسة الحكومة

لجنة المتابعة بالداخل الفلسطيني تعلن الاضراب الشامل غدا

"لوموند": "الدولة العلمانية" في شوارع "إسرائيل" ضد تحالف نتنياهو

الطيران الحربي الاسرائيلي يشن عدوانًا جديدًا على سوريا

تجدد الاحتجاجات ضد اضعاف الجهاز القضائي وأكثر من 170 ألف متظاهر بتل أبيب

الأخبار الرئيسية

20230402091205

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يخرج المعتكفين منه

79020F15-4F98-4B4A-8EE6-915ECD28F964

جيش الاحتلال الاسرائيلي يقتل فلسطينيا بزعم تنفيذ عملية دهس قرب بيت أمر شمال الخليل

عكرمة صبري يحذر من "مكيدة كبيرة" للأقصى

"القوى" بغزة تدعو ليوم عصيان شعبي وليلة غضب للقدس

فورين بوليسي: "مقاومة فلسطينية جديدة" تخلت عن الانقسامات لمحاربة الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم