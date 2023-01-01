عشرات الاصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في بيت أمر

الخليل/سما/

اصيب الليلة، عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع خلال اقتحام جنود الاحتلال منطقة عصيدة في بلدة بيت أمر.

وافاد الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عياد عوض، ان المواجهات اندلعت بعد عملية دهس جنود بالقرب من مدخل بيت أمر.

واضاف عوض، ان الشبان رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة، فيما رد الجنود باطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق في صفوف المواطنين تم علاجهم ميدانيا، واغلق جنود الاحتلال مدخل بيت أمر ومنع دخول وخروج المواطنين على المدخل.

من جهتها اعلنت القوى الوطنية والاسلامية في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، الاضراب العام و الحداد يوم غد في البلدة، حدادا على روح الشهيد الضابط محمد رائد برادعية.