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تجدد الاحتجاجات ضد اضعاف الجهاز القضائي وأكثر من 170 ألف متظاهر بتل أبيب

السبت 01 أبريل 2023 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجدد الاحتجاجات ضد اضعاف الجهاز القضائي وأكثر من 170 ألف متظاهر بتل أبيب



القدس المحتلة/سما/

تجددت مساء اليوم، السبت، الاحتجاجات في شوارع ومفارق رئيسة للأسبوع الثالث عشر على التوالي، وذلك رغم تعليق التشريعات التي شرعت بها حكومة نتنياهو ضد إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.

في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية، تظاهر عشرات الآلاف في شارع "كابلان"، فيما نزل عدد من المتظاهرين إلى شارع "أيالون" وجرى تفريقهم على يد قوات الشرطة وإعادة فتح الشارع أمام حركة السير.

وتظاهر الآلاف على شارع 65 وتحديدا في مفرق "كركور"، حيث جرى إغلاق المفرق أمام حركة السير من كلا الاتجاهين، في وقت لم يشهد أي تواجد للشرطة في المكان.

وفي حيفا، تظاهر الآلاف في مفرق "حوريف" بعد مسيرة احتجاجية انطلقت من مركز الكرمل، إذ حمل المتظاهرون لافتات كتب على بعض منها "إسرائيل ليست دكتاتورية"، "مافيا".

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