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رئيس وزراء البانيا : التعيينات القيادية تعكس رؤية محمد بن زايد لمواصلة التطور والنمو بدولة الامارات

السبت 01 أبريل 2023 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء البانيا : التعيينات القيادية تعكس رؤية محمد بن زايد لمواصلة التطور والنمو بدولة الامارات



ابو ظبي/سما/

 تقدم معالي ايدي راما رئيس وزراء جمهورية البانيا باحر التهاني الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله" بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات.

وقال معاليه ان هذه التعيينات القيادية تعكس نهج ورؤية صاحب السمو رئيس الدولة لمواصلة التطور والنمو وتعزيز المسيرةالحضارية لدولة الامارات في ظل قيادة سموه الحكيمة.

وأعرب معالى رئيس الوزراء الالباني عن أمنياته بالتوفيق والسداد لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ,  وبارك لسموهم ثقة القيادة التي منحت لهم بتأدية المهام الموكلة إليهم .

واعرب عن ثقته بان هذه التعيينات الجديدة هي خطوة مهمة للإمارات وشعبها لتعزيز مسيرتها الحضارية وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها من تنمية ورفعة وتقدم. إنتهى

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