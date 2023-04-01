أبو مرزوق يدعو لمقاطعة أي مشاركة إسرائيلية في النشاطات الإقليمية والدولية

الدوحة/سما/

دعا رئيس مكتب العلاقات الدولية وعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، السبت، كل الفعاليات الرياضية والثقافية، والمستويات الرسمية، إلى إدانة أي مشاركة إسرائيلية في النشاطات الإقليمية والدولية ومقاطعتها.

وطالب أبو مرزوق في تصريحات صحفية أوردها موقع "حماس" الرسمي باعتبار الانخراط في تلك النشاطات انحيازًا للسياسة الصهيونية الإجرامية بحق أبناء شعبنا، مؤكداً أن ما يستحقه هذا الكيان في الحدّ الأدنى هو المقاطعة والنبذ، وتصاعد العزلة الدولية التي يواجهها في الآونة الأخيرة.

وقال أبو مرزوق، إن الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدد من الدول العربية والإسلامية المناهضة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي تؤكد أن أمتنا بخير، وأن نبضها وسلوكها ما زال يقف بجانب فلسطين وقضيتها الوطنية العادلة، بعيدا عن محاولات الضغوط الإسرائيلية، والقوى المؤيدة لها.

وتوجه بالشكر الجزيل لشعوبنا العربية والإسلامية عامة، والشعبين الإندونيسي واللبناني خاصة، لأنهما عبّرا من خلال رفض رياضييهما مشاركة الصهاينة في أي فعاليات، عن الضمير الحيّ لأبناء شعبنا، الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات من قبل قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وأشار أبو مرزوق إلى أن مقاطعة الكيان الإسرائيلي تمثل الحدّ الأدنى من المواقف المطلوبة من أبناء أمتنا العربية والإسلامية، على المستويات الرسمية والشعبية، أمام ما يقترفه من جرائم ليل نهار، خاصة في هذا الشهر الفضيل.

وأضاف أبو مرزوق، "في الوقت ذاته، فوجئنا بأحداث مغايرة مثّلت تطبيعا مرفوضا في عدد من الفعاليات المشتركة مع ممثلين ومندوبين عن الكيان الصهيوني، سواء عبر استضافته لعدد من الشخصيات العربية والإفريقية، أو عقد إفطارات تطبيعية لديه وفي عواصم أخرى، ما يعتبر تحدّياً لمشاعر الأمة وجماهيرها الرافضة لأي تقارب مع الكيان الإسرائيلي".