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الأونروا” تطلق حملة إلكترونية لجمع “زكاة المال” للاجئين

السبت 01 أبريل 2023 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا” تطلق حملة إلكترونية لجمع “زكاة المال” للاجئين



غزة/سما/

أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" منذ بداية شهر رمضان حملة تبرعات اليكترونية تحت عنوان "بفضل زكاتك نعيد بناء المستقبل"، لتسليط الضوء على احتياجات اللاجئين ولدعم الوكالة.

وأوضحت "الأونروا" في بيان أن الحملة تهدف إلى تشجيع المتبرعين من حول العالم لدعم لاجئي فلسطين.

وبيّنت أن توزيع التبرعات سيكون مباشرة إلى اللاجئين خلال عام واحد من التحصيل، تماشيا مع قواعد الزكاة.

ولفتت إلى أنه وخلال مدة الحملة ستقوم "الأونروا" بمشاركة شهادات حية من لاجئي فلسطين عبر مختلف المنصات الرقمية.

#الاونروا

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