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غزة: حماس تشرع بتوزيع مساعدات نقدية لـ 17000 أسرة متعففة

السبت 01 أبريل 2023 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: حماس تشرع بتوزيع مساعدات نقدية لـ 17000 أسرة متعففة



غزة/سما/

شرعت حركة "حماس" في قطاع غزة بتوزيع قسائم مساعدات نقدية لـ (17000) عائلة من سكان القطاع.

وأوضح القيادي في حركة "حماس" السبت، ماهر صبرة، أن هذه المساعدات تأتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ووقوفاً إلى جانب أبناء شعبنا في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهل غزة بفعل الحصار الإسرائيلي.

وأشار صبرة إلى أن هذا الجهد مساندًا لجهد مؤسسات حركة "حماس" وجمعياتها الخيرية، التي قدمت منذ بداية شهر رمضان ما يزيد عن 2 مليون دولار شملت قسائم شرائية وطرود غذائية ومساعدات نقدية.

ولفت إلى أن ما قدمته الحركة يأتي في إطار مسؤولياتها المجتمعية والوطنية في تعزيز صمود شعبنا في نضاله بكل الوسائل والأدوات المتاحة.

#غزة

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