"قبائل البادية" بغزة تنعى الشهيد محمد العصيبي

غزة/سما/

نعى تجمع قبائل البادية في قطاع غزة الشهيد محمد العصيبي من بلدة حورة في النقب المحتل الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأكد التجمع في بيان صحفي السبت، أن جريمة قتل الشاب العصيبي تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال، الذي غاظه مشاهد المصلين واحتضان شعبنا في الضفة والداخل للمسجد الأقصى أمس، وأراد أن ينغص عليهم صلاتهم واعتكافهم.

وأشار البيان إلى أن الشهيد العصيبي ارتقى خلال دفاعه عن إحدى حرائرنا خلال اعتداء شرطة الاحتلال عليها، بوازع نخوته وغيرته وهو فخر لكل شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وما جرى بحقه جريمة بكل معنى الكلمة.

وطالبت القبائل في بيانها بضرورة التكاتف والتحرك العاجل لكبح جماح الاحتلال ووضع حد لجرائمه بحق أهلنا في الداخل المحتل وفي كل مكان.

ومساءالجمعة أعدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الشاب العصيبي أمام باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، بعد أن أطلقت عليه النار من مسافة صفر.