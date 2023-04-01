لجنة المتابعة بالداخل الفلسطيني تعلن الاضراب الشامل غدا

النقب/سما/

اتخذت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، اليوم السبت، خطوات احتجاجية إثر جريمة إعدام الشاب الطبيب، محمد العصيبي (26 عاما) في المسجد الأقصى، على يد شرطة الاحتلال.

وفيما يلي القرارات التي جرى اتخاذها:

* إضراب عام وشامل في كل المجتمع العربي يوم غد الأحد.

* وقفات احتجاجية في مختلف القرى والبلدات العربية اليوم السبت وخلال الأيام القريبة.

* إقامة لجنة تحقيق خاصة في قضية إعدام الشهيد محمد العصيبي.

* تنظيم مظاهرة قطرية.

* جنازة مهيبة للشهيد.

وجاء ذلك عقب اجتماع طارئ دعت إليه لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، في المركز الجماهيري في بلدة حورة بالنقب، عقب إعدام العصيبي في المسجد الأقصى المبارك برصاص شرطة الاحتلال ليل الجمعة - السبت.

وشارك في الاجتماع عدد من القيادات العربية من الأحزاب ورؤساء سلطات محلية.



واقترح المجتمعون عدة خطوات احتجاجية من بينها: الإضراب الشامل في المجتمع العربي، مظاهرة قطرية، كشف الحقيقة، لجنة تحقيق خارجية، وتدويل القضية.

واستشهد محمد العصيبي من قرية حورة في النقب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وترفض الشرطة الإسرائيلية نشر توثيقات من عملية إعدام العصيبي، فيما تزعم أن "الحديث يدور عن عملية وأن المكان الذي نفذت فيه عملية الإعدام غير محاط بالكاميرات".

ومن جانبه، فتح قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش) التحقيق في القضية.