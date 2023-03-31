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لاول مرة منذ سنوات .. وزير الخارجية السوري يصل إلى القاهرة

السبت 01 أبريل 2023 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاول مرة منذ سنوات .. وزير الخارجية السوري يصل إلى القاهرة



وكالات / سما /

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، تلبية لدعوة من نظيره المصري سامح شكري.

وقالت وكالة الأنباء السورية، إن المقداد سيجري مباحثات في القاهرة تتعلق "بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة آخر التطورات في المنطقة والعالم".

وفي السياق، أعلنت الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري يعقد مباحثات ثنائية مغلقة مع نظيره السوري فيصل المقداد في الوقت الراهن.

وتعد زيارة المقداد للقاهرة هي الأولى منذ تعليق مقعد سوريا في جامعة الدول العربية واندلاع الأزمة السورية في 2011.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أول زيارة رسمية له لدمشق منذ انطلاق الأزمة السورية 2011.

#سوريا #القاهرة #مصر #سامح شكري #فيصل المقداد

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