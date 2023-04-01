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أكثر من 88 انتهاكاً رقميًا بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني الشهر الماضي

السبت 01 أبريل 2023 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 88 انتهاكاً رقميًا بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني الشهر الماضي



رام الله / سما /

وثق مركز صدى سوشال خلال شهر مارس/ اذار الماضي، أكثر من 88 انتهاكاً رقمياً بحق المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي.


ووفق بيان لمركز صدى سوشال، تحتل شركة ميتا قمة الانتهاكات حيث بلغت 71 انتهاكا متنوعا ( فيسبوك 56 و انستغرام 15)، ثم تليها منصة تويتر 13 وتطبيقي تك توك ويوتيوب بانتهاكين لكلٍ منهما.


وكانت أعلى نسبة انتهاكات خلال الشهر هي للمؤسسات الصحفية والإعلاميين حيث بلغ نسبة عدد الانتهاكات 69.3% تنوعت ما بين حذف الصفحات والحسابات الشخصية والمنشورات والتقييدات وحذف المضامين ومنع البث المباشر.


وبلغت نسبة عدد الذكور المستهدفة خلال الشهر 52% بينما بلغت نسبة عدد الاناث 18% من اجمالي الانتهاكات الشهرية، و تقييد الوصول 11.3% و حذف كامل للصفحة أو للحساب الشخصي 19.3% .


بينما كان التوزيع الجغرافي للانتهاكات على النحو التالي: الضفة 60% و غزة 13.6% و الداخل والقدس 9% و الخارج 11.3%.


ورصد المركز أكثر من ٢١ منشوراً احتوى على خطاب كراهية وتحريض ضد الفلسطينيين.

#مركز صدى سوشال #المحتوى الرقمي الفلسطيني

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