أكثر من 88 انتهاكاً رقميًا بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني الشهر الماضي

رام الله / سما /

وثق مركز صدى سوشال خلال شهر مارس/ اذار الماضي، أكثر من 88 انتهاكاً رقمياً بحق المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل الاجتماعي.



ووفق بيان لمركز صدى سوشال، تحتل شركة ميتا قمة الانتهاكات حيث بلغت 71 انتهاكا متنوعا ( فيسبوك 56 و انستغرام 15)، ثم تليها منصة تويتر 13 وتطبيقي تك توك ويوتيوب بانتهاكين لكلٍ منهما.



وكانت أعلى نسبة انتهاكات خلال الشهر هي للمؤسسات الصحفية والإعلاميين حيث بلغ نسبة عدد الانتهاكات 69.3% تنوعت ما بين حذف الصفحات والحسابات الشخصية والمنشورات والتقييدات وحذف المضامين ومنع البث المباشر.



وبلغت نسبة عدد الذكور المستهدفة خلال الشهر 52% بينما بلغت نسبة عدد الاناث 18% من اجمالي الانتهاكات الشهرية، و تقييد الوصول 11.3% و حذف كامل للصفحة أو للحساب الشخصي 19.3% .



بينما كان التوزيع الجغرافي للانتهاكات على النحو التالي: الضفة 60% و غزة 13.6% و الداخل والقدس 9% و الخارج 11.3%.



ورصد المركز أكثر من ٢١ منشوراً احتوى على خطاب كراهية وتحريض ضد الفلسطينيين.