دعم الصحفيين: نحو 85 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين الشهر الماضي

غزة / سما /

رصدت لجنة دعم الصحفيين، خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر مارس/ آذار 2023، نحو (85) انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين منها (53) انتهاكاً اسرائيلياً، و(25) انتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية، عدا عن تسجيل أكثر من (7) انتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.



وتمثلت الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مارس/آذار، في إصابة واعتداء لقوات الاحتلال على أكثر من (11) من الصحفيين بمشاركة المستوطنين ومهاجمتهم والضرب بالعصي والركل والدفع على الأرض، ومحاولة دهس بعضهم، خلال تغطيتهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين بالضفة والقدس المحتلتين.



وفي جانب الاعتقالات، اعتقلت واحتجزت واستدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد (13) صحفياً للتحقيق معهم وإجبارهم على عدم التغطية وممارسة مهامهم الصحفية.



إلى ذلك، مددت وأجلت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية اعتقال وتجديد حكم لعدد (5) من الصحفيين وهم تمديد اعتقال الصحفي عامر أبو عرفة قبل أن تفرج عنه لاحقاً، والحكم بالسجن الفعلي لمدة 11 شهراً للصحفي سامر أبو عيشة من القدس، وتأجيل محاكمة الصحافية لمى أبو غوشة وتمديد الحبس المنزلي لها مرتين، وتمديد الاعتقال الإداري للصحفي عمر أبو الرب للمرة الرابعة على التوالي منذ اعتقاله.



وبشأن منع الاحتلال الصحفيين من التغطية وتأدية مهامهم، سجل التقرير (2) حالة منع من تغطية الصحفيين لانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة واطلاق الرصاص ومهاجمة الاحتلال ومستوطنيه الصحفيين تخللها الضرب والدهس.



وسجل التقرير تسجيل حالة (2) إغلاق لمكتب إذاعة صوت فلسطين في القدس المحتلة، ومنع ممثليها من إقامة أية فعالية لها، وحظر بثها في مدينة القدس المحتلة، وداخل أراضي 48، لفترة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بحجة التحريض.



وفي إطار الحملة الشرسة والممنهجة التي تشنها مواقع التواصل الاجتماعي خاصة التي تمتلكها شركة "ميتا" لـ محاربة المحتوى الفلسطيني بضغوط من الاحتلال الإسرائيلي، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال تقرير شهر مارس/ آذار 2023 أكثر من (7) حالات توزعت ب حذف انستجرام (1)، وحذف فيس بوك وحجب صفحات صحفيين عدد(4) من بينهم " صفحة "وكالة وطن" وحجب محتواها عن حوالي 3.6 مليون متابع، وحذف أيضا حسابات محرري الصفحة.



كذلك حذف إدارة "يوتيوب" (1) لقناة "دراما القدس اليوم" نهائياً بزعم عرضها مسلسل ميلاد الفجر2 "انتفاضة" ينتهك معايير النازية والعنصرية.



كما تم تسجيل عدد(1) إيقاف شبكة فرانس 24 الفرنسية الصحافية ليلى عودة عن العمل بسبب دعمها لفلسطين.