العمل بغزة: الجميع له حق العمل وسنقدم المساعدة لمن يحتاجها

غزة / سما /

قالت مدير وحدة العلاقات العامة في وزارة العمل بغزة منال الحتة: "نحن نُحاول مساعدة الجميع قدر المستطاع وفقًا للمعايير الموضوعة، والجميع له حق العمل".

وأضافت الحتة، في حديث إذاعي اليوم السبت:" لاحظنا متابعات الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي وحصرنا أغلب ملاحظاتهم وتساؤلاتهم وسنناقش هذه الملاحظات، وكل من له حاجة أو مساعدة نحاول مساعدته قدر المستطاع".

ولفتت إلى أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة زادت فرصة الحصول على تصريح للعمل في الداخل المحتل، علماً أن هناك معايير متفق عليها ويتم العمل خلالها.