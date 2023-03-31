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تحذير من إعصار "هائل ومدمر" يضرب ولاية أركنساس الأميركية

السبت 01 أبريل 2023 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير من إعصار "هائل ومدمر" يضرب ولاية أركنساس الأميركية



وكالات / سما /

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية تحذيرا من إعصار يضرب مدينة ليتل روك، عاصمة ولاية أركنساس، والمناطق المحيطة بها.

وقالت الهيئة إن 350 ألف شخص في خطر من جراء ”إعصار هائل ومدمر على نحو مؤكد" .

ويقول خبراء الأرصاد إن الإعصار شوهد بعد ظهر الجمعة في مدينتي ليتل روك ونورث ليتل روك.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

شوهد الإعصار العنيف في مقطع مصور جرى تداوله على الإنترنت وهو يضرب الأحياء والمناطق التجارية في ليتل روك والمناطق المحيطة بها.

وأظهرت لقطات جوية عدة أسطح منازل وقد تحولت إلى حطام في ليتل روك وبلدة بنتون القريبة، كما انقلبت مركبات وتناثر حطام على الطرق.

#أميركيا #أركنساس #إعصار

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