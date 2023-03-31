رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم السبت، على صدر صفحاتها الأولى، وقوع إصابات خلال قمع قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية في عدة مناطق في الضفة.

وتناولت الصحف تأدية نحو 250 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم اجراءات الاحتلال المشددة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

رغم إجراءات الاحتلال: ربع مليون يصلون الجمعة الثانية من رمضان في الأقصى

"جماعات الهيكل" المزعوم ترصد مكافآت لمن يذبح "القرابين" في المسجد المبارك

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة مساء الأربعاء المقبل

الاحتلال يعتدي على مسيرات في حوارة وبيت دجن وكفر قدوم

بلينكن يؤكد لنظيره الإسرائيلي دعم واشنطن لقيام دولة فلسطينية

"يديعوت": الاحتجاجات على إضعاف القضاء كشفت الخلافات الطبقية والطائفية بالجيش

وقفة في الرملة إسنادا للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يؤكد دعم المملكة الدائم لشعبنا

سابقة لرئيس أميركي .. ترامب يمثل أمام القضاء الثلاثاء

"الأيام":

مسيرات الجمعة: مواجهات وقمع وإصابات.. ومواطنو قريوت يتصدون لاقتحام استيطاني

الاحتلال يؤكد عزمه هدم منزل الشهيد معتز الخواجا

القدس: العلم الفلسطيني يتحدى العلم الإسرائيلي في الشيخ جراح

كنائس القدس تدعو إسرائيل إلى ضمان الأمن والحريات الدينية قبل حلول "الفصح"

ربع مليون مصل في المسجد الأقصى رغم الحواجز

مقتل ضابط إيراني خلال قصف إسرائيلي في سورية

"جماعات الهيكل" ترصد مكافآت لمن يذبح "القرابين" في الأقصى

العثور على جثمان مواطن من ضحايا مراكب الهجرة

التحقيق في ظروف مقتل طفل بطولكرم

تبني إستراتيجية روسية جديدة: الغرب تهديد وجودي وينبغي محاربة هيمنته

ترامب المتهم يمثل أمام القضاء الثلاثاء: حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق

"القدس":

إصابات خلال قمع المسيرات الأسبوعية ومستوطنون يقتلعون 400 شجرة في الخضر

كنائس القدس تدعو إسرائيل لضمان الحريات الدينية للمسيحيين

بلينكن: ندعم قيام دولة فلسطينية

السعودية: القضية الفلسطينية أبرز محاور اهتمامنا

ربع مليون أدوا صلاة الجمعة الثانية من رمضان في الأقصى

تواصل فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض بالوطن والشتات

أغلب الفلسطينيين في الداخل يحجمون عن الاحتجاجات ضد "اضعاف القضاء"

إدانة ترامب بارتكاب جريمة.. و"الجمهوريون" يشتاطون غضبا