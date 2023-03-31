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لجان المقاومة: إعدام شاب بالأقصى دفاعاً عن إحدى المعتكفات جريمة لإرهاب المرابطين

السبت 01 أبريل 2023 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لجان المقاومة: إعدام شاب بالأقصى دفاعاً عن إحدى المعتكفات جريمة لإرهاب المرابطين



غزة / سما /

نعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيد الشاب الذي ارتقى بجريمة إعدام صهيونية جديدة عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى فجر اليوم السبت 1-4-2023م أثناء دفاعه عن إحدى المعتكفات في المسجد الأقصى ، معتبرةً الجريمة عدوان خطير على شعبنا ومقدساتنا وسلوك إرهابي وفاشي من قبل العدو الصهيوني سيدفع ثمنه لا محالة.

وبينت أن جريمة إعدام الشاب في المسجد الأقصى" لا بد أن تقابل برد قوي من قبل مقاومينا الأبطال وشبابنا الحر الثائر .

وأوضحت لجان المقاومة أن جريمة إعدام الشاب في المسجد الأقصى" محاولة فاشلة لإرهاب المرابطين والمعتكفين والمصلين بعد زحفهم الكبير للصلاة في المسجد الأقصى بعد كل محاولات العدو الصهيوني لمنعهم من الرباط والاعتكاف فيه .

ودعت  وزارتي الأوقاف الأردنية والفلسطينية في القدس إلى وقف التعاون مع العدو الصهيوني ووقف تنفيذ مخرجات قمتي العقبة وشرم الشيخ بمنع الاعتكاف في المسجد الأقصى .

ودعت جماهير شعبنا المرابط في القدس والضفة والداخل المحتل للزحف بكل قوة إلى المسجد الأقصى لفرض الاعتكاف العظيم بالقوة ورغما عن أنف العدو الصهيوني .

#لجان المقاومة

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