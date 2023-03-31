طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل صافيا بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام 3-4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.