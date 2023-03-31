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بالفيديو: الاحتلال يصيب شابا بالرصاص في "الأقصى"

السبت 01 أبريل 2023 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: الاحتلال يصيب شابا بالرصاص في "الأقصى"



القدس المحتلة/سما/

أصيب، مساء اليوم الجمعة، شاب فلسطيني بجروح وصفت بالحرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

واستنفرت قوات الاحتلال وأغلقت البلدة القديمة بالكامل بعد إطلاق النار على الشاب.


وزعمت مصادر عبرية بأن الشاب الفلسطيني حاول انتزاع سلاح أحد عناصر شرطة الاحتلال  قرب باب السلسلة وتم إطلاق النار عليه، مشيرة إلى أن الشاب ما زال على قيد الحياة.

وأكدت مصادر مقدسية أن أحد الشبان يعتقد أنه من حراس المسجد الأقصى هو من أصيب لدى محاولته حماية امرأة  فلسطينية حاول أفراد شرطة الاحتلال الاعتداء عليها عند باب السلسلة ولم يكن هناك أي محاولة استيلاء على السلاح،  فتم إطلاق النار عليه وإصابته بجراح حرجة.

 

 

 

#القدس #باب السلسلة #اصابة شاب #القدس المحتلة #المسجد الاقصى المبارك

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