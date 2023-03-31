تقديم اسعافات أولية ل 103 مصليًا بالأقصى

القدس المحتلة/سما/

قال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، إن طواقمه قدمت خدمات الإسعاف الأولي لنحو 103 شخصاً خلال صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في ثلاث عيادات ميدانية أُقيمت على سطح قبة الصخرة المشرفة وباحات المسجد الأقصى، كما حولت الطواقم 5 أشخاص آخرين للمستشفيات لاستكمال العلاج الطبي لهم.

يذكر أن الجمعية نشرت نحو 200 مسعفاً ومتطوعاً في باحات المسجد الاقصى ومحيطه بالبلدة لتقديم خدماتهم الاسعافية والانسانية للمصلين المتجهين للصلاة في المسجد الأقصى، اضافة لذلك، تواجدت سيارات اسعاف صغيرة في داخل أزقة البلدة القديمة تسهل نقل الحالات المرضية من داخل المسجد إلى أحد سيارات الاسعاف التي تخدم في محيط البلدة القديمة وتعمل عَلى نقل الحالات إلى مستشفيات المدينة.

يذكر أن قوات الاحتلال اعاقت عمل الجمعية ومنعت ادخال سيارات الاسعاف الصغيرة إلى باحات المسجد الاقصى وتم نقل الحالات المرضية بالحمل على الأيدي إلى منطقة باب الاسباط حيث تتواجد سيارات الاسعاف.