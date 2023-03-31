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مصرع شاب من البعنة بحادث طرق في النقب

الجمعة 31 مارس 2023 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب من البعنة بحادث طرق في النقب



النقب/سما/

لقي شاب عربي (28 عاما) مصرعه، مساء اليوم، الجمعة، في حادث انقلاب دراجة رباعية (دبّاب) في النقب.

وعُلم أن ضحية الحادث هو الشاب محمد محمود حصارمة من بلدة البعنة في منطقة الشاغور، شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية في البعنة إن الضحية يعمل في منطقة النقب.

وذكرت الطواقم الطبية أنه تم إحضار المصاب إلى شارع رقم 40 بالقرب من "ساديه بوكير" في منقطة النقب.

وأفادت بأن الحادث وقع من جراء انقلاب دراجة رباعية كان يقودها الضحية في منطقة مفتوحة.


وبحسب المصادر الطبية، فإن المصاب كان فاقدا للوعي، دون نبض، ولم يكن يتنفس، ودون علامات حياة.

وأقرت الطواقم وفاة الضحية في المكان.

من جانبها، قالت الشرطة إنها "باشرت التحقيق في حيثيات الحادث".

ويستدل من معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 89 شخصا، بينهم 21 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023.

وللمقارنة، لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال عام 2022. فيما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق عام 2021، و306 في العام 2020، و355 في عام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 في عام 2020، و110 في عام 2019.

#النقب

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