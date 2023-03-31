الاحتلال يقرر هدم منزل منفذ عملية "ديزنغوف"

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الجمعة، عزمه هدم منزل الشهيد معتز الخواجا (23 عامًا)، من بلدة نعلين غرب رام الله.

يشار إلى أن الشهيد الخواجا، منفذ عملية تل أبيب والتي وقعت يوم الخميس الموافق 9 مارس 2023، وأسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين في شارع "ديزنغوف" بتل أبيب.

وأشار المتحدث باسم الجيش، إلى أنه أُخطر اليوم عن نيته تدمير المنزل" الذي كان يسكن فيه الشهيد الخواجا في نعلين.



يذكر، أنه على إثر العملية، اقتحم جيش الاحتلال بلدة نعلين وداهم منزل الشهيد واعتقل والده القيادي في حركة حماس الشيخ صلاح الخواجا وشقيقه.

ويشار إلى أن الشهيد الخواجا هو أسير محرر اعتقلته قوات الاحتلال أول مرة عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وأمضى في معتقلات الاحتلال نحو أربع سنوات خلال فترتي اعتقال.