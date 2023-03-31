ليلة شديدة البرودة.. طقس فلسطين خلال الساعات القادمة

غزة/سما/

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الجمعة، أن تكون هذه الليلة أيضاً شديدة البرودة.

كما توقع أن ترتفع درجات الحرارة نهار يوم غدٍ السبت بشكل طفيف.

وأضاف:" أن الموجة الباردة مُستمرة حتى السبت، وسيكون هناك قفزة نحو الدفئ الملحوظ مُنتصف الأسبوع المقبل".

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ,ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.