  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو: ‏"حزب الله" يوجه رسالة إلى "إسرائيل" باللغة العبرية

الجمعة 31 مارس 2023 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: ‏"حزب الله" يوجه رسالة إلى "إسرائيل" باللغة العبرية



تداولت تقارير إسرائيلية، قيام حسابات تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، بإرسال رسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية.


والرسالة التي تم نشرها، أمس الخميس، عبارة عن مقطع مصور، يظهر فيه عناصر التنظيم مسلحين إلى جانب علم لبنان وعلم السلطة الفلسطينية.


وفي خلفية الفيديو، يقول قارئ الرسالة إلى إسرائيل باللغة العبرية: "وجودك المؤقت أضعف من شبكة العنكبوت، ستختفي وستبقى فلسطين عربية".

 


وأضاف أن "المقاومة تتربص لكم بكامل قوتها من حيث لا تدرون".

وكان نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، قال عبر حسابه على "تويتر" مؤخرا، إنه "مهما طال الاحتلال لا بد أن يزول، مع شعب صابر ومجاهد ومضح كالشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى بعض الآيات القرآنية.


كما صرح قاسم في تصريحات لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن "الصراع الداخلي في إسرائيل سيكون أهم سبب لسقوطها"، في إشارة منه إلى الاضطراب السياسي الذي تمر به إسرائيل حاليا بشأن إصلاح النظام القضائي في البلاد.


وأكد نائب الأمين العام لـ"جزب الله" كذلك في تغريدات أخرى، أن المنطقة بدأت تتحرك في عكس الاتجاه الأمريكي الإسرائيلي، في إشارة إلى عودة العلاقات بين السعودية وإيران.

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

إصابات بالاختناق في اعتداء للاحتلال على استاد الشهيد فيصل الحسيني

محارب سابق في مشاة البحرية الأمريكية: زيلينسكي سيهرب إلى إسرائيل لتجنب اعدامه

الرئيس عباس يهنئ رئيس دولة الإمارات بالتعيينات القيادية الجديدة

قرار وقف تصدير النفط من كردستان العراق الى إسرائيل يدخل حيز التنفيذ وتل أبيب مستاءة

إسرائيل: التراجع عن قرار إقالة وزير الجيش مقابل الاعتذار

عشرات الآلاف من أنصار اليمين المتطرف يتظاهرون في تل أبيب

الأخبار الرئيسية

photo_2023-03-31_17-19-28

هآرتس لنتنياهو: لست مثل بن سلمان أو أردوغان.. فذخرك الوحيد الولايات المتحدة

photo_2023-03-31_16-12-51

تقرير يكشف عن تورط الدنمارك بجرائم "إسرائيل" في غزة

مستشار سابق لأبو مازن: "الرئيس عباس عمل على إضعاف كل المرشحين المحتملين لخلافته"

العثور على جثمان شاب من غزة في بحر ايجة

2023-03-2921_40_50.147803-biden-800x800

قادة إسرائيليون يخشون تدهور العلاقة مع واشنطن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم