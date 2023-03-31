الشرطة الإسرائيلية تعلن تفكيك جسم متفجر في النقب

القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، الجمعة، تفكيك "غرض متفجر" وضع على جانب الطريق في شارع رقم 25 في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغا حول "جسم مشبوه" تم وضعه بالقرب من شارع 25 عند تقاطع "ساديه تيمان" شمال غرب مدينة بئر السبع، في النقب.

وقالت إن خبراء المتفجرات وصلوا إلى المكان وقاموا بـ"عمليات مسح للمنطقة وعثر على عنصر متفجر تم تحييده على الفور".

وأضافت أنه "في نهاية النشاط قام الخبراء بتحويل النتائج لمواصلة استخراج الأدلة في مختبرات الأدلة الجنائية التابعة للشرطة".

وأشارت إلى أن "التحقيقات جارية في خلفية وملابسات الحادث". وأوضحت أنه "تمت إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور في كلا الاتجاهين".