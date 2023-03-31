المفوض العام للأونروا يزور سوريا تضامنا مع لاجئي فلسطين المتضررين من الزلزال

دمشق / وكالات/

قام المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بزيارة سوريا هذا الأسبوع للتعبير عن تضامنه مع لاجئي فلسطين الذين فقدوا أحباءهم في الزلزال المدمر في شباط / فبراير. والتقى بموظفي الوكالة في حلب واللاذقية ودمشق لشكرهم على استجابتهم الفورية المساعدة التي قدموها.

وقال المفوض العام: "أظهر موظفو الأونروا في سوريا قيماً إنسانية نموذجية". بينما تضرر الكثيرون من الزلزال، انهم لم يدخروا أي جهد لدعم مجتمعهم في غضون ساعات. انها الأمم المتحدة في أفضل حالاتها ".

و يواصل موظفو الأونروا العمل على مدار الساعة للاستجابة للاحتياجات ، وتقديم المساعدة ، بما في ذلك مواد الإغاثة ، وتوفير الدعم النفسي.

و قال أحد موظفي الأونروا في مخيم النيرب بالقرب من حلب: "حتى السنوات الاثني عشر من الحرب الشاقة لم تجعلنا جاهزين لهذا. شعرت ان الـ 40 ثانية من الزلزال وكأنها 40 عامًا من الحرب. شعرنا بالرعب وما زلنا مصدومين".

و كان التأثير العميق على الصحة النفسية للاجئي فلسطين واضحا من خلال القصص التي روها للمفوض العام في مخيمات النيرب وعين التل واللاذقية. "فقدت العائلات كل شيء تقريبًا بما في ذلك أغلى ما لديهم: أطفالهم. التقيت بأم وأب فقدوا أطفالهم الثلاثة في الزلزال. لا توجد كلمات يمكن أن تخفف من حزنهم وخسارتهم. اقل ما يمكننا القيام به الآن هو منحهم ومثلهم اخرين كثر التعاطف والمساعدة. في حين أنهم لن ينسوا ما حدث لهم أبدًا، يجب أن نساعد العائلات في التغلب على حزنهم وخسارتهم، "قال المفوض العام.

و أضاف الزلزال المأساوي إلى سنوات الصدمة التي عانى منها لاجئي فلسطين في سوريا. قبل الزلزال ، كانوا من بين الفئات الأكثر ضعفاً ، وتدهورت أوضاعهم باستمرار بسبب 12 عامًا من الصراع ، وتفاقم الفقر ، وفقدان الوظائف ، وانخفاض قيمة العملة المحلية.

واضاف المفوض العام: "بالنسبة للعديد من المانحين ، سوريا بالفعل خارج اهتمامهم ، فالعديد من الأزمات العالمية الأخرى قد تحل محلها". إذا كان بإمكان أي شخص أن يرى الألم والحزن الهائل الذي يعاني منه لاجئي فلسطين ، فسيكون من المستحيل عليه عدم مساعدتهم. نشكر المانحين الذين استجابوا لدعوتنا للحصول على تمويل عاجل للزلزال ونحث الآخرين على المضي قدمًا والمساعدة في تغطية الاحتياجات المالية في إطار النداء الخاص بالزلزال ونداء الطوارئ لسوريا ولبنان والأردن لعام 2023. لا يمكننا أن نخذل الناس لأنهم يتحملون أزمة تلو الأخرى ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية بين لاجئي فلسطين بشكل كبير وسريع. هذا هو الوقت المناسب لمساعدة جميع لاجئي فلسطين في سوريا ، عبر الخطوط والحدود ".

والتقى المفوض العام خلال زيارته بوزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل مقداد ، والمدير العام للهيئة العامة للاجئين العرب الفلسطينيين السيد قاسم حسين.