حماس: المشاركة العظيمة بصلاة الجمعة في الأقصى تؤكد حتمية انتصار شعبنا

غزة/سما/

وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الذي لبَّى نداء الأقصى واحتشد بأعدادٍ غفيرة، وصلت نحو ربع مليون مصلٍ، في المسجد الأقصى المبارك في صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، رغم تقييدات العدو الصهيوني الذي أعاق وصول الكثير من أبناء شعبنا للأقصى.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة إننا نعبر عن فخرنا واعتزازنا بشعبنا العظيم الذي خرج منذ ساعات الصباح الباكر شادا الرحال إلى الأقصى؛ ما يعكس التزام شعبنا المقدّس بالدفاع عنه وحمايته من انتهاكات الاحتلال الفاشي.

وأكدت الحركة أهمية استمرار الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، إحياءً لشعائرنا الإسلامية، وحمايةً لمسرى نبينا الأكرم من تهديدات وانتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم:"إن المشاركة العظيمة من جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، تؤكد أن شعبنا سينتصر حتماً في المعركة حول هوية القدس والمسجد الأقصى".

وأضاف أن العراقيل التي وضعها الاحتلال في وجه أهلنا لمنعهم من الوصول للمسجد الأقصى، انتهاك صارخ لكل القيم والأعراف والقوانين الدولية.

وشدد على أن كل إجراءات الاحتلال، لن توقف استمرار الزحف الهادر لشعبنا تجاه مقدساته، مؤكداً أن المعركة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل الاحتلال عن كامل أرضنا ومقدساتنا.