مشهد مخيف لطفلة تلقي بصبي عمره 4 سنوات في بئر عميق (فيديو)

رصدت كاميرا مراقبة في مقاطعة يونان الصينية، عملية تخلص طفلة من صبي عمره 4 سنوات بإلقائه في بئر عمقه 5 متر أثناء لعبهما معا.



وفي الفيديو الذي نشره موقع "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، تظهر الطفلة التي لا تتجاوز من العمر 7 سنوات وهي تلهو مع صبي عمره 4 سنوات.



وفجأة حملت الطفلة الصبي وألقت به في بئر عميق، وبينما حاول الطفل التشبث بالحياة ممسكا بطرف البئر، أرغمته الفتاة على السقوط 5 أمتار إلى العمق.

وذكر الموقع أن الطفل الصغير نجا بعدما أنقذه أهالي الحي رغم أن فرص النجاة كانت معدومة نظرا لصغر سن الطفل وعمق البئر.



وعن السبب الذي دفع الطفلة لفعل ذلك، أجابت أنها كانت تقلد مشهدا رأته في برنامج تليفزيوني.

ووفقا للموقع، قام أهل الطفلة بتقديم المال لأهل الصبي حتى لا يقدموا شكوى للشرطة.





وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو الذي أظهر الحادثة، واصفينه بـ"الصادم"، كما ألقوا باللوم على عائلتي الطفلين الذين تركوهما وحيدين للعب دون معرفة خطورة ما يجري حولهما.

A girl in southwestern China threw a four-year-old boy into a 5-metre-deep well, claiming she had been imitating a scene from a TV show. pic.twitter.com/0TPrUKWaNl