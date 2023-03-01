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أول تعليق رسمي من برشلونة على عودة ميسي

الجمعة 31 مارس 2023 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق رسمي من برشلونة على عودة ميسي



وكالات/سما/

للمرة الأولى منذ "الرحيل الحزين"، اعترف مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، بتواصلهم مع الأسطورة ليونيل ميسي، من أجل مناقشة عودته لناديه السابق.

وتحدث نائب رئيس برشلونة خلال مؤتمر صحفي أقيم، الجمعة، ردا على سؤال حول هل يتواصل مع ميسي وقال: "أود أن أقول نعم".

وواصل: "ميسي وعائلته يعرفون كم نقدرهم والمودة التي نحملها تجاههم".

وشدد "بالطبع فإن ميسي يعشق نادي ومدينة برشلونة، لذا نأمل بأن نجد طريقة صحيحة كي نعطيه فرصة ليكمل تاريخه هنا".

وتعتبر تصريحات نائب الرئيس، أقوى إشارة لعودة ميسي إلى برشلونة، منذ رحيله عن النادي حتى اليوم.

ورحل ميسي عن برشلونة مجانا في صيف عام 2021 بسبب الأزمة المالية التي ضربت النادي وعدم قدرته على تجديد تعاقده بسبب قواعد اللعب المالي النظيف وللسماح للبلوغرانا بتسجيل الوافدين الجدد آنذاك.

#ميسي #برشلونة #عودة ميسي الى برشلونة

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