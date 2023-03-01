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الاتحاد الفرنسي يقرر عدم إيقاف المباريات بسبب الإفطار في رمضان

الجمعة 31 مارس 2023 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الفرنسي يقرر عدم إيقاف المباريات بسبب الإفطار في رمضان



وكالات / سما/

أرسل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بريدًا إلكترونيًا لجميع حكام الدوريات المحلية، للتذكير بضرورة احترام لوائحه، وعدم إيقاف المباريات بسبب الإفطار في شهر رمضان.

وحسب إذاعة "RMC" الفرنسية، فقد نشرت صورة لبريد إلكتروني رسمي مرسل من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لحكام مسابقاته.

ونهى الاتحاد حكام الدوري الفرنسي والدرجات الأدنى عن إيقاف المباريات التي يوجد بها لاعبون مسلمون.

وشدد الاتحاد في بيانه للحكام على ضرورة احترام لوائحه، حيث جاء فيه: "نحن ندافع عن القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية، ويجب أن تنفذ الوسائل لمنع أي تمييز أو اعتداء على كرامة أي شخص ومعتقداته السياسية والدينية".

ونص البيان أيضا على أنه "يُمنع إيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار خلال شهر رمضان".

وهدد الاتحاد الفرنسي حكامه بعقوبات صارمة إزاء عدم الالتزام بتعليماته، قائلا: "أي شخص ينتهك هذه الأحكام سيخضع لإجراءات تأديبية".

كما حذر الاتحاد من استخدام أي خطابات ذات أغراض سياسية أو أيديولوجية أو دينية خلال مسابقاته، واستدل بذلك على أن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنص على أن "ملعب كرة القدم ليس مكانا للتعبير السياسي أو الديني، بل هي أماكن حيادية وللرياضة الأسبقية فيها".

يأتي ذلك على عكس ما سمحت به رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليغ" بإيقاف المباريات للسماح للاعبين بالإفطار خلال شهر رمضان.

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