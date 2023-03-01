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الكرملين يعلق على طرح الاتحاد الأوروبي فكرة إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا

الجمعة 31 مارس 2023 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكرملين يعلق على طرح الاتحاد الأوروبي فكرة إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا



موسكو/سما/

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على إمكانية مناقشة دول الاتحاد الأوروبي إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا، والتي كانت تتجنبها في السابق.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "إن مناقشة إمكانية نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا هو موضوع خطير للغاية".


وتابع بيسكوف قائلا: "هذا بيان مهم للغاية، لقد تم لفت الانتباه له، في حال وجود أي نوع من المفاوضات الجادة فمن المحتمل أن يكون نقاشا شديد الخطورة. كما تعلمون أن مثل هذه القوى في الساحة العالمية (عمليا)، كقاعدة عامة، يتم استخدامها بموافقة الطرفين، في هذه الحالة من المحتمل أن يكون هذا موضوعا خطيرا للغاية".

وفي وقت سابق صرح رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، بأن دول الاتحاد الأوروبي تقترب من مناقشة المسألة التي كانت تتجنبها في السابق والمتمثلة في إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا، "نحن قريبون من حقيقة أنه في محادثات القادة الأوروبيين بات مشروعا، مناقشة مسألة ما إذا كان يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إرسال قوات في شكل ما تمثل قوات حفظ سلام (إلى أوكرانيا) أو من الأفضل عدم إرسالها".

وأشار إلى أنه قبل عام كان هناك خلاف حول إمكانية إرسال أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، مضيفا أن "هنغاريا قالت لا في ذلك الوقت والآن تقول نفس الكلام، والدول الغربية ترددت أيضا. الآن هذا ليس سؤالا، وبات السؤال الوحيد الآن هو الدبابات، أو عدد الطائرات، أو القذائف التي تحتوي على عناصر تحتوي على اليورانيوم، أو القوات".

المصدر: نوفوستي

#الكرملين #روسيا #اوكرانيا

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