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حماس : عراقيل الاحتلال في وجه المصلين بالاقصى انتهاك للاعراف

الجمعة 31 مارس 2023 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : عراقيل الاحتلال في وجه المصلين بالاقصى انتهاك للاعراف



غزة / سما/

 اعتبر حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس ان المشاركة العظيمة من جماهير الشعب الفلسطيني الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى ، تؤكد أن شعبنا سينتصر حتماً في المعركة حول هوية القدس والمسجد الأقصى.

وقال في تصريح وصل سما ان العراقيل التي وضعها الاحتلال في وجه أهلنا لمنعهم من الوصول للمسجد الأقصى ، انتهاك صارخ لكل القيم والأعراف والقوانين الدولية.

واكد ان كل إجراءات الاحتلال لن توقف استمرار الزحف الهادر للشعب تجاه مقدساته، فالمعركة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل الاحتلال عن كامل أرضنا ومقدساتنا.

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