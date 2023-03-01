المغرب: وقفات في 30 مدينة لإحياء "يوم الأرض" الفلسطيني (فيديو)

الرباط/سما/

شارك مئات من المغاربة في وقفات بأكثر من 30 مدينة، بمناسبة الذكرى 47 لـ”يوم الأرض” الفلسطيني، استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.



وقالت الجبهة (غير حكومية) في بيان أصدرته الجمعة، إن “الشعب المغربي خلّد يوم الأرض الفلسطيني عبر وقفات بأكثر من 30 مدينة في وقت متأخر من ليلة الخميس”.



ومن بين المدن التي شهدت وقفات العاصمة الرباط وسيدي سليمان والمحمدية ومكناس (شمال)، وبركان ووجدة وتازة (شمال شرق) وأكادير وتارودانت (وسط)، وفق البيان.

وحسب مقاطع فيديو تم بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي، رفع المشاركون لافتات ورددوا هتافات مساندة للقضية الفلسطينية.



وأضاف البيان أن “هذه الوقفات تؤكد الموقف التاريخي والمبدئي بدعم الشعب الفلسطيني في مسيرته من أجل التحرير”.



وأشار إلى أن المشاركين في الوقفات أعربوا عن رفضهم للتطبيع مع إسرائيل.



وفي فبراير/ شباط الماضي قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن علاقة بلاده مع إسرائيل “لن تمسّ العلاقة مع الشعب الفلسطيني”.



وقال بوريطة في تصريح صحافي عقب مباحثات مع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، في العاصمة الرباط، إن بلده “له علاقات مع إسرائيل وهذه العلاقات لم ولن تمسّ بعلاقة المغرب مع الشعب الفلسطيني ودفاع المغرب عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.



وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.



وسنويا، يحيي الفلسطينيون في 30 مارس/آذار ذكرى “يوم الأرض” الذي تعود أحداثه إلى عام 1976 حين صادرت السلطات الإسرائيلية مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين داخل إسرائيل، ما فجر احتجاجات خلفت شهداء وجرحى.