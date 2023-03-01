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"مرصد الأزهر" يحذر من السماح للمستوطنين بذبح "القرابين" في الأقصى

الجمعة 31 مارس 2023 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مرصد الأزهر" يحذر من السماح للمستوطنين بذبح "القرابين" في الأقصى



القاهرة/سما/

حذر مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، من الخطوات الإسرائيلية إزاء المسجد الأقصى المبارك والمتعلقة بالسماح للمستوطنين بذبح القرابين فيه خلال عيد الفصح العبري،  واعتبرها توجها خطيرا وتصعيدا غير مسبوق، واستفزازا لمشاعر المسلمين في ربوع الأرض خلال شهر رمضان الفضيل.

كما حذر المرصد، في بيان له، اليوم الجمعة، من الحملات الصهيونية المتطرفة التي ستشعل نار الكراهية والعنف، والتي تواصل الدعوات لحشد المستوطنين لاستهداف المسجد الأقصى المبارك وتكثيف اقتحاماته وتدنيسه بطقوسهم العنصرية، وتزداد في المناسبات والأعياد اليهودية.

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#مرصد الازهر

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