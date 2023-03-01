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"هيئة تشجيع الاستثمار" تعتمد 4 مشاريع صناعية

الجمعة 31 مارس 2023 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة تشجيع الاستثمار" تعتمد 4 مشاريع صناعية



رام الله/سما/

 اعتمدت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية أربعة مشاريع صناعية، بحيث وافقت على اعتماد ثلاثة مشاريع في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، ومشروع بمدينة بيت لحم الصناعية، بعد دراسة مجموعة من طلبات الاستثمار تقدمت بها الشركات المطورة للجنة الاستثمار في الهيئة.

‏‎‏‎وتتوزع المشاريع، التي تمت الموافقة عليها، على قطاعات التصنيع الغذائي، والأسمدة، وتصنيع المواد الإنشائية.

يذكر أن الهيئة تتولى الإشراف على إعداد البينة التحتية العصرية لهذه المدن الصناعية التي تتم إدارتها من قبل شركات من القطاع الخاص، بموجب عقود امتياز تحت إشرافها، حيث اكتمل إعداد مراحل مدينة بيت لحم الصناعية كافة، والمرحلة الأولى من مدينة أريحا الصناعية الزراعية، التي يجري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية منها لتوفير المساحات المطلوبة للمنشآت الصناعية، والمساهمة بخلق المزيد من فرص العمل.

‏‎وتُقدم الهيئة العديد من حوافز الاستثمار للمستثمرين في المدن الصناعية، عبر برامج وتدخلات عدة من قبلها، أو بتمويل من عدة جهات دولية مانحة.

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#هيئة تشجيع الاستثمار

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