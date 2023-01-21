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الخارجية: العثور على جثة شاب من غزة في بحر ايجة

الجمعة 31 مارس 2023 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: العثور على جثة شاب من غزة في بحر ايجة



غزة/سما/

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك، اليوم الجمعة، أنه وبناء على توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، قامت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، بمتابعة حالة فقدان الشاب أيمن حسن إبراهيم أبو عابد الذي فقدت أثارة بتاريخ 2023/01/21 أثناء محاولته للهجرة إلى أوروبا عبر اليونان عن طريق البحر.

واكد القائم بأعمال السفارة يوسف درخم انه وبعد الإتصالات الحثيثة مع سلطات الاختصاص اليونانية  تم هذا اليوم التاكد بأن الجثمان الذي تم العثور عليه في بحر إيجه قرب سواحل جزيرة كو اليونانية يعود إلى الفقيد المرحوم أيمن أبو عابد من مدينة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة حيث تم التعرف على الجثمان من خلال مطابقة عينات الحمض النووي.

واضاف السفير الديك ان السفارة الفلسطينية في اليونان تتواصل مع عائلة الفقيد لإتمام الاجراءات اللازمة.

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