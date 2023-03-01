القواسمي: إعاقة الاحتلال دخول المواطنين للقدس محاولة لتأجيج الأوضاع

رام الله/سما/

قال عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أسامه القواسمي، إن إغلاق الاحتلال للحواجز أمام الآلاف من أبناء شعبنا وإعاقة دخولهم إلى القدس للوصول للمسجد الأقصى المبارك، دليل على محاولات إسرائيل تأجيج الأوضاع والتنصل من أية التزامات.

وأضاف القواسمي، في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن الوضع الطبيعي الذي يجب أن يكون هو إزالة كافة الحواجز في القدس، والسماح بحرية الحركة والتنقل للشعب الفلسطيني في وطنه وأرضه، والصلاة في مسجدنا دون قيود.

وشدد على أنه لا حل دون القدس عاصمة لدولة فلسطين على أرض الواقع، والمسجد الأقصى بباحاته وساحاته كلها فوق الأرض وتحتها إسلامي خالص.